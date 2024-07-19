"الكيان" يقصف اليمن (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مقاتلات صهيونية انطلقت من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر وشنت غارات على أهداف في اليمن.

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن طائرات صهيونية شنت هجوما في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.— یمن الاسلام (@yemen_eslaam) July 20, 2024

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

تصاعد الدخان بشكل كثيف في ميناء #الحديدة إثر قصف جوي يقال أنه استهدف مخازن نفط في الميناء. pic.twitter.com/jPYrR5kik2 — يمن مونيتور (@YeMonitor) July 20, 2024

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن مصدر رسمي قوله: "سلسلة غارات للعدو الصهيوني تستهدف ميناء الحديدة"، مشيرة إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر الغارات على منشآت تخزين النفط في الميناء.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن طائرات حربية شنت غارات على أهداف بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردا على "مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الماضية"، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول صهيوني أن "الضربة باليمن تم تنسيقها مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين".

وفجر أمس الجمعة، أفادت هيئة البث العبري بمقتل صهيوني وإصابة 10 آخرين إثر سقوط مسيرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.