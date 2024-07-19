شدد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي على ضرورة بذل جهد أكبر والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، خاصة قطاع العدالة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تهريب المخدرات وعلى رأسها المهلوسات باعتبارها "جرائم تقف وراءها شبكات تسعى إلى زعزعة الاستقرار الوطني".

وخلال تدشينه، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس الشرطة الجزائرية مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران، ركز بداوي على "ضرورة بذل جهد أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية والترويج للمخدرات باعتبارها جرائم منظمة تقف خلفها شبكات منظمة تسعى إلى زعزعة الاستقرار الوطني وتهديد النظام العام مع فتح تحقيقات موازية في التعاملات المالية لهذه الشبكات عند كل عملية".

ودعا المدير العام للأمن الوطني إلى "التعامل بصرامة مع عصابات الأحياء والجريمة الحضرية ضمانا لأمن المواطن في نفسه وممتلكاته و كذا تجاه بعض الممارسات السلبية مثل ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء ومنع احتلال الأرصفة من قبل الباعة والتجار".