فلاحة: اجتماع بخصوص المحيطات الكبرى بالولايات الجنوبية

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم السبت، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص المستفيدين من محيطات كبرى على مستوى الولايات الجنوبية، أكد فيه إلزامية تقديمهم لمخططاتهم الزراعية للمواسم الثلاثة المقبلة، بهدف الرفع من الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية.

وجاء في بيان للوزارة أن هذا الاجتماع الذي جرى بحضور مدراء المصالح الفلاحية لولايات الجنوب، والأمين العام للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، وإطارات القطاع، خصص لـ"وضع المخططات الزراعية المتعلقة بكل محيط للمواسم الثلاثة المقبلة 2024-2025, 2025 -2026, 2026 -2027".

وتهدف عملية التحديد المسبق للمخططات الزراعية، والتي سيتم تنفيذها ابتداء من شهر يوليو الجاري، إلى الرفع من حجم المساحات المخصصة للزراعات الرئيسية (الحبوب، الذرى، النباتات الزيتية والبقوليات).

وسيتم تجسيد التزامات كل متعامل على شكل عقود نجاعة, تحدد المساحات المخصصة لكل زراعة وكذا المردود المنتظر في الهكتار, حسب البيان.

وفيما يخص زراعة الذرى الصفراء، تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على إنشاء محيطات كبرى على مستوى ولاية عين صالح، يضيف نفس المصدر.

يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للموسم الفلاحي المقبل، لاسيما فيما يخص الزراعات الاستراتيجية تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 يوليو 2024.