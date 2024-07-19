وفاق سطيف: مفاوضات لفسخ عقود 12 لاعبا

باشرت اليوم السبت إدارة وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة لكرة القدم موبيليس مفاوضاتها مع 12 لاعبا من أجل فسخ العقود التي تجمعهم بالنادي، حسب ما كشف مدرب الفريق.

وأوضح المدرب الجديد، التقني رضا بن دريس في تصريح على الصفحة الرسمية للوفاق بأن القائمة الأولية للاعبين الذين ارتأت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته قد تم ضبطها بـ12 لاعبا، تم لحد الآن تسريح منهم بصفة رسمية لاعبين اثنين هما على التوالي لاعب الرواق وليد زموم المرتقب التحاقه بالصاعد الجديد أولمبي آقبو والمدافع طارق العقون الذي التحق مؤخرا بفريق مولودية وهران.

وأفاد ذات التقني بأن عملية الانتدابات في الوفاق قد وصلت إلى نسبة 90 بالمائة ولم يتبق منها إلا 3 صفقات، مشيرا إلى أن نسبة تجديد التعداد خلال الموسم الرياضي 2024/2025 سيتم الاعتماد فيها على عنصر الخبرة.

وأعلنت إدارة نادي وفاق سطيف بالمناسبة عن تشكيلة طاقمها الفني الموسع الذي سيساعد ابن الفريق المدرب الجديد رضا بن دريس في أداء مهامه خلال الموسم الرياضي المقبل.