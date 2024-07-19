مضوي يرسم عودته إلى شباب قسنطينة (فيديو)

ترسمت عودة المدرب خير الدين مضوي إلى العارضة الفنية لشباب قسنطينة، اليوم السبت، خلال تصريحات أدلى بها التقني السطايفي للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك".

وعبر مضوي عن سعادته لتواجده مرة ثانية وسط عائلة النادي الرياضي القسنطيني، مضيفا أن العودة جاءت بعد اتصالات مثمرة مع رئيس مجلس الإدارة قبل 3 أيام.

واعترف مضوي بالتأخر الذي يعرفه النادي في عملية الاستقدامات خاصة أنه مقبل على خوض الدور التمهيدي لكأس "الكاف" منتصف الشهر المقبل، غير أن الشيئ الأهم –حسبه- هو أن النادي لم يفقد العديد من اللاعبين معربا عن ثقته في تعويض بعض الركائز المغادرة.

وأشرف مضوي على العارضة الفنية لـ"السنافر" في الموسم قبل الماضي وسجل نتائج جيدة قبل أن يستقبل في أواخر شهر فيفري 2023 بسبب خلافات حادة مع المدير العام للنادي آنذاك محمد بوالحبيب.