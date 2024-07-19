انجاز تاريخي في أولمبياد الرياضيات والرئيس تبون يهنئ

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، التلميذ دراش شمس الدين عبد العالي الذي أهدى الجزائر أول ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات.

وكتب الرئيس تبون على صفحته في "الفايسبوك": "دراش شمس الدين عبد العالي..مثال البذرة الطيّبة من شباب جيل الجزائر الصاعد..ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام، ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى".

وأضاف رئيس الجمهورية: "بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر ... شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على هذا الشرف الكبير والتاريخي الذي منحته لوطنك".

وكان النابغة دراش شمس الدين قد حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات ببريطانيا، وهو انجاز صعب المنال، وعادة الذين يحصلون على الذهبية هم مشاريع علماء حقيقيين.

التلميذ دراش شمس الدين، كان قد حصل على الميدالية البرونزية السنة الماضية في مسابقة الرياضيات باليابان، وقد كرمه حينها رئيس الجمهورية.