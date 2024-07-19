عطاف يجتمع برئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد. وحسب بيان للوزارة، فقد "سمح الاجتماع بتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الاوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الإفريقية". وأضاف المصدر أن اللقاء "شكل كذلك فرصة لاجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري." كما بحث الطرفان "عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الافريقي وخارجيا بين الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين".