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العالم

الحوثيون يتوعدون بالرد

20 جولية 2024 ()
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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لحركة أنصار الله باليمن، العميد يحيى سريع، أنّ القوات، سترد على العدوان السافر "وستقوم باستهداف الأهداف الحيوية في الكيان الصهيوني".

وأضاف سريع: "نُعدّ العدة لحربٍ طويلة مع العدو الإسرائيلي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مؤكداً "ما ورد في بياننا السابق، بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

كما أشار إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على اليمن، يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية"، مشدداً على أنّ "الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة، سيتجاوز هذا التحدي كما تجاوز التحديات خلال السنوات الماضية".

ويعد هذا التصريح أول ردة فعل من جماعة الحوثي بعد الغارات الصهيونية المعادية على ميناء الحديدة، مساء اليوم السبت.

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