دولي جزائري آخر يقترب من الدوري السعودي

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن الدولي الجزائري عيسى ماندي يقترب من الالتحاق بأحد أندية الدوري السعودي لكرة القدم.

وحسب الصحفي المختص في سوق الانتقالات، سانتي أونا، فإن اللاعب الحالي لنادي فياريال الاسباني قريب من الانتقال إلى نادي الخلود.

من جهته، كشف الصحفي الفرانكو جزائري، سمير جبالي، أن صاحب الـ32 سنة يتجه نحو الإمضاء في النادي الصاعد هذا الموسم إلى الدوري السعودي الممتاز، مضيفا أن الصفقة قد تتم في 48 أو 72 ساعة المقبلة.

وبعد أن انتقل نجم "الخضر" رياض محرز إلى الدوري السعودي (النادي الأهلي) في الصائفة الماضية قادما من نادي مانشستر سيتي الانجليزي، التحق به خلال الميركاتو الحالي زميله في المنتخب الوطني حسام عوار الذي فضل الغريم، الاتحاد السعودي، قادما من نادي روما الإيطالي.

وقد لا يكون المدافع السابق لريال بيتيس آخر الدوليين الملتحقين بالدوري السعودي، حيث يتواجد نجم نادي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، محل اهتمام عدة أندية في أكبر دولة خليجية.