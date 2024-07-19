رد سريع لليمن على الصهاينة والأمريكيين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الأحد عن تنفيذها عملية عسكرية ضد أهدافٍ حيوية في مدينة أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها إن قواتها الصاروخية نفذت عملية عسكرية بالصواريخ البالستية طالت مناطق حيوية في مدينة "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، رداً على الاعتداء الذي قام به سلاح جو الاحتلال مساء أمس السبت واستهداف ميناء الحُديدة.

كما أعلنت أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنية نفذوا عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية لإصابة السفينة بشكلٍ مباشر.

وفي بيانها أضافت القوات اليمنية إن الرد على الاعتداء الصهيوني على اليمن قادم، مع التأكيد على أحقيتها بالرد ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته.