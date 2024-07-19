موجة حر قياسية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بارتفاع قياسي في درجات الحرارة، على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها، أن موجة حر شديدة قد تتعدى درجات حرارتها 46 درجة مئوية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، بجاية، قالمة، المسيلة، وباتنة.

كما حذّرت ذات المصالح من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من التاسعة صباحا، إلى غاية منتصف الليل، على ولايات المغير، أولاد جلال، بسكرة، قسنطينة وميلة.

كما يتوقع ذات المصدر استمرار موجة الحر على ولايات تيميمون، تندوف، أدرار، إن صالح وبرج باجي مختار، استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.