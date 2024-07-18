عطاف يجتمع برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، حسبما أورده بيان الوزارة.

وأفاد البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك"، بأن الاجتماع سمح بتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مثلما شكل كذلك فرصة لإجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري.

كما بحث الطرفان عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الإفريقي وخارجيا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين، يضيف البيان.