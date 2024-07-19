هذا موعد وصول اللاعب الجديد لشبيبة القبائل

شارفت عملية الاستقدامات في فريق شبيبة القبائل على النهاية بعد أن وفقت الإدارة الحالية في تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين أخرهم لاعب الارتكاز السنغالي باباكار سار.

وتحت اشراف الثنائي حكيم مدان وكريم دودان وبتوصيات من المدرب عبد الحق بن شيخة انتدبت شبيبة القبائل كل الحارس قايا مرباح من اتحاد طنجة والمدافع محمد الأمين مدني من شباب قسنطينة والمهاجم أيمن عبد العزيز لحمري ومتوسط الميدان ساديو كانوتي من نادي سيبما والظهير الأيمن محمد رضا حميدي وزميله ادير مقدم من نادي بارادو والمهاجم لوناس عجوط .

وأكد مصدر مسؤول في إدارة "الكناري" لـ "الخبر" بأن أخر انتدابات الفريق كان اللاعب السنغالي باباكار (26 سنة) سار الذي وقع على عقده مع شبيبة القبائل في صفقة انتقال حر من نادي سيمبا وكان خيار المدرب عبد الحق بن شيخة الذي أشرف عليه الموسم الماضي ويرتقب وصوله إلى تيزي وزو، يوم الأربعاء 24 جويلية الجاري.

وكشف ذات المصدر بأن عملية الاستقدامات ترتكز في الفترة الحالية على منصبين وهم المدافع الأيسر والذي كان مرشحا له المدافع يانيس حماش لكنه كان مكلفا جدا من الناحية المالية (مابين مطالب فريقه ومطالبه الشخصية) ليتم اقتراح مدافع شباب بلوزداد يوسف لعوافي لكن إدارة الشباب رفضت تسريحه وتبدو الخيارات الحالية لتدعيم هذا المنصب محدودة، كما يتم التركيز على تدعيم منصب قلب الهجوم وهنا أكد مصدرنا بأن ثلاث خيارات مطروحة وكلها تخص لاعبين أجانب من إفريقيا.

بالتوازي مع عملية الاستقدامات تواصل إدارة "الكناري" عملية تسريح العناصر التي لم تترك انطباعا جيدا الموسم الماضي وكان أخر هؤلاء المدافع بدر الدين سوياد الذي فسخ عقده ليلتحق بشباب بلوزداد.