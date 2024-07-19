ارتفاع حصيلة شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الصهيونية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى "38 ألفا و983 شهيدا و89 ألفا و727 إصابة".

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و105 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 38 ألفا و983 شهيدا و89 ألفا و727 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي". ويواصل الكيان الصهيوني الحرب على غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.