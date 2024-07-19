تسجيل 64 براءة اختراع و200 مشروع مبتكر بهذه الجامعة

شهدت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، تخرّج أزيد من 10 آلاف طالب بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، فيما سجلت ذات المؤسسة الجامعية عددا هاما من المشاريع المبتكرة وبراءات الاختراع التي تم إيداعها.

وحسب ما ورد في بيان لذات المؤسسة الجامعية، أمس السبت، فإنه تم إحصاء 10 آلاف طالب متخرج لهذه السنة، منهم 5729 في طور الليسانس و5204 في طور الماستر.

وفيما يخص طلبة الدكتوراه، فقد بلغ عددهم 921 طالبا، في حين تم تسجيل 186 أطروحة في هذا الطور، وإلى جانب ذلك، ستقوم شركة سوناطراك "بتوظيف 106 طلاب متفوقين".

وقد سجلت جامعة باب الزوار خلال السنة الجامعية المنقضية، أزيد من 200 مشروع مبتكر وإيداع 64 براءة اختراع.

وفي تصريح له، ذكّر مدير الجامعة، جمال الدين أكرتش، بجهود الدولة في ترقية التعليم العالي، مبرزا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون "وضع الجامعة في صلب انشغالاته وجعلها القاطرة الأمامية لتطوير القدرات التكنولوجية والمعرفية وتمكينها من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأضاف أكرتش، أن تلك الجهود شكلت "حافزا قويا في ضمان السير الحسن لمختلف مصالحِ الجامعة على المستويين البحثي والبيداغوجي".