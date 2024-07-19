وكالة "عدل" تطلق عملية بيع ضخمة عبر المزاد العلني

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأحد، عن إطلاق عملية بيع ضخمة للمحلات التجارية، في عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما جاء في بيان للوكالة، فإن عملية البيع المعلن عنها، ستتم من خلال مزاد علني من تنظيم الوكالة.

ويعنى بعملية البيع، محلين ذي استعمال تجاري بحي 5000/1137 مسكن عدل حي 19 سيدي عبد الله بولاية الجزائر، وكذا عرض بيع 120 محلا ذي استعمال تجاري بحي 1200 مسكن عدل حي 18 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.

وبولاية البليدة، تم عرض 120 محلا ذي استعمال تجاري وخدماتي (88 تجاري+32 خدماتي)، بحي1500/1150 مسكن عدل سيدي حماد مفتاح، بالإضافة إلى 811 محل ذي استعمال تجاري بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان.

أما بالنسبة لولاية عين الدفلى، فقد تم عرض 76 محلاً ذي استعمال تجاري للبيع بحي 500 مسكن عدل جندل، و103 محلات ذات استعمال تجاري وخدماتي (76 تجاري+27 خدماتي) بحي1000 مسكن عدل، و20 محل ذي استعمال تجاري بحي1250 مسكن عدل خميس مليانة.

أما فيما يخص المحلات المعلن عن بيعها في ولاية المدية، فقد تم عرض 115 محلا ذي استعمال تجاري بحي700+500 مسكن عدل سيدي عمار بولاية المدية، و40 محلا ذي استعمال تجاري وخدماتي (19تجاري+21خدماتي) بحي1300 مسكن عدل عين الجردة.