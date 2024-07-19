بلعابد يترأس اجتماعا حول نتائج الامتحانات المدرسية 2024

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، يوم أمس ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، تضمن جدول أعمالها النتائج المحصّلة في الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2024، بالإضافة إلى متابعة نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المبرمجة إلى غاية 31 جويلية الجاري وفق المواقيت المحددة في المخطط العملياتي.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فقد هنّأ الوزير إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع على النتائج الجيّدة المسجّلة في شهادة البكالوريا وفي شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024 وكذلك النتائج الممتازة المحققة في امتحان التقويم المستمر للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي

كما تابع الوزير مدى التقدّم في تنفيذ العمليات المبرمج الانتهاء منها قبل نهاية شهر جويلية الجاري، والمتعلّقة أساسا بالتمدرس، والموظّفين وعمليات الدعم المدرسي وكذلك توزيع الكتاب المدرسي وترميم المؤسسات التعليمية.

في الختام، أكّد الوزير على وجوب إعطاء الأهمية القصوى لاجتماعات اللجان الولائية للطعن المقررة يومي 21 و22 جويلية للبت في الحالات المرفوعة من طرف التلاميذ وأوليائهم.