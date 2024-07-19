رئيس شباب بلوزداد في ورطة

يتواجد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، المهدي رابحي في ورطة حقيقية بسبب الرباعي الذي تعاقد معه أمس وهم الحارس فريد شعال والمهاجمين رزقي حمرون وسامي فريوي والمدافع بدر الدين سوياد.

ورافق انتشار خبر التوقيع للرباعي المذكور في شباب بلوزداد، أصداء سلبية جدا لدى المحبين والأنصار الذين اجمعوا على أن التوقيع لهؤلاء اللاعبين ومنهم من جاء من بطولات وأندية متواضعة جدا دون الحديث عن عاملي التنافسية و السن لا يتوافق تماما مع تطلعات ورهانات الشباب الموسم المقبل خاصة في منافسة رابطة الأبطال الافريقية.

ولعل أكثر انتداب أثار الجدل كان المتعلق بالحارس فريد شعال والذي تم الاعتراض عليه بسبب علاقته المتوترة مع الحارس الأول ألكسيس قندوز وهذا منذ التجربة التي جمعتهما في المنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال بطولة "الشان" التي نظمتها الجزائر والتي بدأها شعال بديلا لقنذوز لغاية طرد هذا الأخير في مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار ليشارك الحارس السابق لمولودية الجزائر في مباراة النصف نهائي أمام النيجر ثم ييرض لاحقا ويحتج بقوة على عودة قندوز لمكانته الأساسية في مباراة النهائي أمام السنغال.

وفوق كل هذا لازال تعاقد الفريق "سرا" مع لاعب مغترب من ناد مغمور في بلجيكا و تسجيله في القائمة الافريقية دون تقديمه هو الأخر يطرح العديد من التساؤلات

وأوضح مصدر عليم بأن الأصداء السلبية التي رافقت انتشار خبر التعاقد مع الرباعي المذكور ومعه المغترب شايبي، وصلت الرئيس المدير العام للشركة المالكة، شرف الدين عمارة الذي تدخل وطلب تجميد عملية انتداب هؤلاء اللاعبين وعدم دفع ملفاتهم للرابطة مؤكدا بأن نوعية هؤلاء اللاعبين لا تتماشي تماما مع الالتزامات التي قدمها للأنصار خلال أخر خرجة اعلامية له في القناة الاذاعية الثالثة لما تحدث عن ميزانية مفتوحة لتدعيم الفريق نوعيا وليس كميا وهو ما لم يلتزم به بالمقابل رابحي رغم تأكيده هو الأخر على تدارك أخطاءه السابقه في عملية الاستقدمات.