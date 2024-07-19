هذا جديد الموسم الجامعي المقبل

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، اليوم الأحد، أنّ خارطة التكوين للموسم الجامعي المقبل 2024 – 2025، ستتزين بتخصصات جديدة، تتصدرها "المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني" بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله، ناهيك عن اعتماد الشهادة المزدوجة، التي يتمكن الطالب بموجبها مزاولة أكثر من تخصص ببكالوريا واحدة.

وأوضح داودي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إن "المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني مشروع بارز واستراتيجي لأنها تتعلق بضمان السيادة الرقمية للبلاد، وتخضع إلى الوصاية المزدوجة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع الوطني، وننتظر أن تستقطب عدداً كبيراً من متفوقي بكالوريا 2024."

وأضاف المستشار في معرض حديثه، "أدرجنا هذه السنة أيضاً "الشهادة المزدوجة"، فبشهادة بكالوريا واحدة، يمكن للطالب أن يتابع الدراسة في تخصصيين مختلفين ويتحصل خلال ثلاث أو خمس سنوات من عمر التكوين، على شهادتين في تخصصين مختلفين."

وتابع قائلاً: "مراعاة لما يحصل في العالم وخاصةً فيما يُعرف بمهن الغد وطب الغد، سيستفيد طلبة العلوم الطبية لأول مرة من شهادة مزدوجة ضمن خمسة عروض جديدة للتكوين في العلوم الطبية، ومنها تكوين أطباء مختصين في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة والبيو – معلوماتية وغيرها."

ومواكبة للديناميكية الاقتصادية في البلاد، كشف عبد الجبار داودي عن إدراج تخصصات جديدة في بعض المدن، منها إدراج تخصص "هندسة النسيج" بجامعة غليزان باعتبارها صارت معقلاً للصناعات النسيجية في البلاد.

وضمن هذا السياق، أعلن ضيف الإذاعة عن إدراج خمسة عروض ضمن الشبكة الموضوعاتية في مجال الصناعات التكنولوجية للسيارات بهدف الإعداد لقيام قاعدة صناعية حقيقية تواكب الإرادة السياسية الواضحة لدعم صناعة السيارات في الجزائر.