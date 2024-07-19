تنصيب 13 مسؤولا جديدا في هذا القطاع

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد بالعاصمة، على تنصيب ثلاث عشر مسؤولا جديدا على مستوى الإدارة المركزية والمديرية العامة للغابات.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنّ الأمر يتعلق بكل من المفتش العام للوزارة، نجيب زروقي، والمدير العام للإنتاج الفلاحي، مسعود بن دريدي، ومدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، علي سي، إضافة إلى ستة مديرين فرعيين بالوزارة وأربعة مديرين فرعيين بقطاع الغابات.

وأفيد أنّ شرفة في كلمته بالمناسبة، أبرز الرهانات المنوطة بقطاعه والتحديات الواجب رفعها من أجل تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في إطار الرؤية الجديدة الخاصة بتوسيع الاستثمار في الولايات الجنوبية، مركّزاً على دور القطاع في الحفاظ على الإرث الطبيعي الوطني.

وثمّن الوزير بجهود أعوان الغابات المجندون في الميدان للحفاظ على الثروة الغابية، وعموم الأعوان على العمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024.