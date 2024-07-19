بعملية رقمية محضة.. انطلاق التسجيلات الجامعية هذا الثلاثاء

أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، اليوم الأحد، عن استكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة باستقبال وتسجيل الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، على أن تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية بدءاً من هذا الثلاثاء وإلى غاية السبت المقبل.

وأوضح داودي، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية إنّ المؤسسات الجامعية الـ 115، ستستقبل هذه السنة أكبر عدد من الطلبة منذ الاستقلال، بزيادة تقدر بأكثر من 8.23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكداً أنّ التسجيلات ستكون رقمية محضة في كل مراحلها.

وطرحت الوزارة الوصية هذه السنة – حسب توضيحات المسؤول ذاته - بوابة إلكترونية تتضمن ثلاث منصات، أولها منصة "توجيهكم" وتقوم بعرض المنشور الوزاري الخاص بتوجيه حملة شهادة البكالوريا وتتميز بخاصية "التفاعلية"، وتمّ هذه السنة إضافة اللغة الانجليزية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية المعتمدتين، فضلاً عن استحداث خانة لشرح الرموز الخاصة بمختلف التخصصات.

وأضاف المتحدث إنه "جرى تفعيل منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي وهذا التطبيق موجّه لمحاكاة ومساعدة الطالب لاختيار أفضل وأحسن التخصّصات، ولها القدرة على معالجة أكثر من عشرة ملايين نقطة تخص السنوات الخمس الأخيرة مما يمكّن من إجراء مقارنة تخص نسب النجاح في كل تخصص لكل طالب" .

وأردف داودي "ثالثاً، هناك التطبيق الخاص بـ "تكوين المسار" ويسمح للطلبة بمعرفة مساراتهم المهنية بعد اختيار التكوين والتخصص، ويتضمن التطبيق فضاءً للطلبة للاستعلام عن الخدمات الجامعية والأرقام والبيانات".