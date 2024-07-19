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عطاف يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

21 جولية 2024 ()

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، لقاء ثنائيا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة "جدد الوزير أحمد عطاف تهانيه لطارق بن سالم على إثر تعيينه أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي، منوها في ذات السياق بالخيار الصائب لتونس الشقيقة التي اقترحت لهذا المنصب دبلوماسيا محنكا يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية".

كما أكد له "أن الجزائر ستمد له يد العون في أداء مهامه خدمة لتطلعات ومصالح الشعوب المغاربية"، يضيف ذات المصدر.

 

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