AADL: mise aux enchères de plusieurs locaux commerciaux

L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement "AADL" a annoncé aujourd'hui dimanche le lancement d'une importante opération de vente de locaux commerciaux dans plusieurs wilayas du pays.

Selon un communiqué de l'agence, cette vente se fera à travers une vente aux enchères organisée par l'agence elle-même.

Cette opération de vente concerne deux locaux commerciaux dans le quartier 5000/1137 du programme AADL, quartier 19 Sidi Abdellah à Alger, ainsi que l'offre de vente de 120 locaux commerciaux dans le quartier 1200 du programme AADL, quartier 18 Sidi Abdellah à Alger.

Dans la wilaya de Blida, 120 locaux commerciaux et de services (88 commerciaux + 32 services) ont été mis en vente dans le quartier 1500/1150 du programme AADL à Sidi Hammad Mefteh, en plus de 811 locaux commerciaux dans le quartier 5000 du programme AADL à Sidi Serhane.

Quant à la wilaya de Aïn Defla, 76 locaux commerciaux ont été proposés à la vente dans le quartier 500 du programme AADL à Djendel, ainsi que 103 locaux commerciaux et de services (76 commerciaux + 27 services) dans le quartier 1000 du programme AADL à Khemis Miliana, et 20 locaux commerciaux dans le quartier 1250 du programme AADL à Khemis Miliana.

En ce qui concerne les locaux commerciaux à vendre dans la wilaya de Médéa, 115 locaux commerciaux ont été proposés à la vente dans les quartiers 700 et 500 du programme AADL à Sidi Amar, et 40 locaux commerciaux et de services (19 commerciaux + 21 services) dans le quartier 1300 du programme AADL à Aïn Djerda.