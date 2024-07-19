حماش يدخل تاريخ مولودية وهران

في وقت يتم التركيز على الأرقام الفلكية لتعاقدات أندية مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل خلال "المركاتو" الصيفي الحالي، يواصل فريق مولودية وهران، بعيدا عن الأضواء، عقد صفقات مدوية ويصرف عليها بسخاء غير مسبوق.

ومن أمثلة "سخاء" الفريق المملوك من الشركة الوطنية هيبروك، صفقة المدافع الأيسر يانيس حماش التي ستسجل على أنها الأغلى في تاريخ "الحمراوة".

وفي هذا السياق كشف مصدر عليم بأن حماش وقع على عقد يمتد لـ 3 مواسم مع مولودية وهران مقابل راتب شهري قياسي يصل إلى 35 ألف أورو يضاف إلى 100 ألف أورو لفائدة فريقه السابق أروكا البرتغالي، دون الحديث عن مصاريف مستقبلية متعلق بحقوق التكوين للأندية التي تدرج خلالها لغاية سن 21 سنة.

ووقفت هذه الكلفة المرتفعة للاعب وراء تراجع إدارة شبيبة القبائل على انتدابه رغم حاجتها الماسة لمدافع أيسر.

من مواليد 13 جويلية بمرسيليا تكون حماش في نادي نيس ومعه وقع أول عقد احترافي قبل أن تتم اعارته نادي راد ستار، سنة 2020 انتقل لنادي بوافيستا أين قدم مستويات لافتة على امتداد موسمين جعلته يصل إلى المنتخب الأول (استدعي في مناسبتين) قبل أن يقوم بالخيار الأسوء في مسيرته لما انتقل لنادي دينيبرو الأوكراني وهو ما تزامن مع اندلاع الحرب هناك ليعود إلى البرتغال ويمضي لفائدة فريق أروكا والذي قضى معه 6 أشهر اكتفى خلالها بمشاركتين فقط.