الأغلبية الرئاسية تواصل حشد الدعم للرئيس تبون

تتواصل نشاطات أحزب الموالاة في إطار حشد الدعم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رئاسيات سبتمبر القادم، مؤكد جاهزيتها التامة لإنجاح الاستحقاق القادم.

أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس السبت، جاهزيته التامة لإنجاح الانتخابات الرئاسية، من خلال التحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي وتجنيد الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي المكفول دستوريا وقانونيا ولجعل من هذا الحدث الوطني عرسا ديمقراطيا ويوما مشهودا من أيام الجزائر المنتصرة بإنجازاتها وإرادة شعبها الحرة وقوة جيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقواه الأمنية الدرع المتين والساهر الأمين على أمن الجزائر واستقرارها ووحدتها الوطنية.

ودعا في بيان له كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة القوية والواسعة في هذه العملية الانتخابية لأهميتها البالغة في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر واستكمال مسار الإصلاحات والبناء والتنمية، في حين أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أن الحزب على قناعة تامة بأن عبد المجيد تبون هو الخيار الأفضل لتحقيق السياسة التنموية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء وبنات الجزائر، مجددا التزام الأرندي بجعل موعد الانتخابات القادمة محطة هامة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتمتينها بالشرعية الشعبية التي ستسقط كل حملات العداء والتشكيك التي تستهدف أمننا واستقرارنا.

وقال ياحي في كلمته خلال تنشيطه، أمس السبت، تجمعا شعبيا بولاية تبسة، أن ما حققه الرئيس في عهدته الأولى من إطلاق لمشاريع استراتيجية كبرى والتوجه إلى القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية، أصبحت تستجيب لتلك الانشغالات والمطالب.

وتابع ياحي أن الأرندي سجل بارتياح نجاح المرحلة الأولى من سيرورة العملية الانتخابية المنظمة لاستحقاق رئاسيات 7 سبتمبر القادم، والمتمثلة في جمع استمارات التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي فرصة لأنوه بمجهودات الدولة المسخرة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في مسار بناء الجزائر الجديدة وتحصينها، كما هي فرصة أيضا لأوجّه تشكراتنا إلى جميع أعوان الدولة المكلفين بالعملية .

وأكد ياحي الالتزام بمواصلة حملات التحسيس والتوعية للمواطنين لإقناعهم بالمشاركة الواسعة والذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 07 سبتمبر القادم.

من جانبه، دعا حزب طلائع الحريات، الشعب الجزائري ومناضليه ومناصريه، للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح الراغب في الترشح عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للمكتب السياسي للحزب، أنه "نظرا لكون الحزب لم يقدّم مرشحا له، وبعد الاستشارة الواسعة للقواعد النضالية، فإن المرشح الأقرب لأطروحات الحزب وتصوراته وطموحاته يتمثل في شخص المترشح عبد المجيد تبون"، داعيا "الشعب الجزائري عامة ومناضليه ومناصريه خاصة، للانخراط في الحملة الانتخابية، ومن ثمة التصويت لصالح عبد المجيد تبون".

وفي هذا الصدد، وجه حزب طلائع الحريات نداء للشعب الجزائري من أجل "المشاركة بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بغرض "تقوية ودعم الدولة الوطنية في مواجهة كل التهديدات الخارجية والتحديات المصيرية المفروضة على بلادنا".