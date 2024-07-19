تفاصيل مشروع الخط الكهربائي البحري بين الجزائر وأوروبا

سيوقع كل من مجمع سوناطراك وسونلغاز، في غضون الأيام المقبلة، على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع خط (كابل) بحري سيسمح بتصدير الكهرباء نحو القارة الأوروبية، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وقال الوزير في تصريح صحفي خلال زيارة للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز إن "كل من سوناطراك وسونلغاز تحضران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا، سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة".

وبعد أن أبرز أهمية هذا المشروع "التاريخي بالنسبة للجزائر"، أوضح عرقاب أن "التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا الخط".