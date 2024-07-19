المنيعة: وفاة شخص وجرح 13 آخرين في حادثي مرور منفصلين

توفي شخص وأصيب 13 آخرون بجروح في حادثي مرور منفصلين على مستوى الطريق الوطني رقم (1) بولاية المنيعة، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية بالولاية.

واستنادًا لمديرية الحماية المدنية، فإن "الحادثين وقعا على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالمنيعة باتجاه ولاية غرداية، حيث تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية حاسي الفحل مساء أمس السبت إثر وقوع حادث مرور متمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية تقل خمسة أشخاص، حيث لقيت امرأة في العقد الرابع من العمر مصرعها بعين المكان، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح".

وتلقى الجرحى الإسعافات الأولية قبل إجلائهم إلى العيادة متعددة الخدمات ببلدية حاسي الفحل (155 كلم شمال الولاية)، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي، وفق ذات المصالح.

ووقع الحادث الثاني اليوم الأحد بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بالنقطة الكيلومترية 60 باتجاه ولاية غرداية، حيث أسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية العقيد محمد شعباني بعاصمة الولاية، كما تم توضيحه.

وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين، كما أشير إليه.