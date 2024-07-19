أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء تقارب 26 ألف ميغاواط، وهي تغطي جميع الاحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي خلال زيارة للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز، أن الجزائر سجلت أرقامًا قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء، كان آخرها يوم الخميس 18 يوليو 2024، حيث تم تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19,135 ميغاواط، بزيادة معتبرة في الاستهلاك مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث بلغت ذروة الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية 18,697 ميغاواط. كما تم في نفس اليوم تسجيل ذروة أخرى بلغت 19,422 ميغاواط عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد الوزير أن مجمع سونلغاز باشر تحضيرات صائفة 2024 منذ سبتمبر 2023، من خلال استكمال جميع الأعمال والمشاريع اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء في أفضل الظروف الممكنة خلال فترة الصيف. وهذا من خلال تجسيد مشاريع استثمارية ضخمة بتمويل من الدولة، حيث تم إنجاز برنامج استعجالي لتعزيز شبكة النقل الكهربائي، لا سيما على مستوى 16 ولاية التي شهدت العام الماضي استهلاكًا استثنائيًا من الكهرباء.