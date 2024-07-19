إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ15 شخصاً بالطارف

تمكنت فرقة محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة من إحباط محاولة خروج من التراب الوطني عبر شاطئ الدراوش ببلدية بريحان بطريقة غير شرعية وتوقيف 15 شخصاً، حسبما علم اليوم الأحد من ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية ضابط الشرطة الرئيسي جلاب حمزة بأنه "في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مصالح الأمن بالتنسيق مع حراس السواحل 15 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و43 سنة ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، قسنطينة، وسكيكدة، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة سرية انطلاقاً من شاطئ الدراوش ببلدية بريحان على متن قارب نزهة".

واستناداً لذات المصدر فقد مكنت العملية كذلك من "حجز محرك بحري بقوة 40 حصاناً، وكمية من مادة البنزين معبأة في 6 دلاء سعة 30 لتراً، إلى جانب هواتف نقالة ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية".

وتمت إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة إقليمياً عن قضية "التنظيم والتدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة وتعريض حياة الأشخاص للخطر"، مثلما تم توضيحه.