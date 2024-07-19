الحوثيون ماضون في حرب مفتوحة وبلا حدود مع الكيان

قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، اليوم الأحد، إنّ "المعركة مفتوحة وستكون بلا حدود مع الكيان الصهيوني"، متوعداً بـ "ضرب متجدد لعمق الكيان".

ساعات بعد استهداف الصهاينة منشأة الكهرباء ومنشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، وبالتزامن مع اليوم الـ 289 للعدوان على غزة، أبرز عبد السلام: "سنستهدف العمق الصهيوني، وكل المنشآت الحساسة بمختلف مستوياتها ستكون هدفاً لنا".

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية على لسان عبد السلام: "العدوان الصهيوني على الحديدة سافر، والعدو بدأ حرباً مفتوحة"، مؤكداً: "نفسنا طويل والمعركة مهمة وكبيرة ولها تداعياتها، وطبيعة الرد على العدوان الصهيوني تحدّدها طبيعة المعركة وظروفها".

وأضاف: "لن نلتزم بأي قواعد اشتباك مع العدو الصهيون، ونحن جاهزون وقادرون على تحمل كل التبعات"، معتبراً أنّ "العدوان الصهيوني على الحديدة محاولة لتغيير الصورة المهزومة للعدو".

وركّز عبد السلام: "لن نتراجع أمام أي حريق بل هذه الحرائق تلهب مقاومة الشعب اليمني، وعلى الصهاينة أن يعلموا بأنّ فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلاً، ونحن لا نخشى أي تصعيد ونتحرك في سبيل قضية عادلة، وهدفنا الأساسي هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم".