البليدة : الأمن يقبض على "الجوكر" مروج المؤثرات العقلية

أفضت تحريات عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن البليدة، من القبض على عشريني "الجوكر"، لديه سوابق قضائية، يتاجر في المهلوسات، مع حجز ما لا يقل عن 1400 كبسولة، ومبلغ مالي زاد عن 32 مليون سنتيم.

العملية الأمنية، سمحت بإفشال محاولة الترويج وتسويق تلك الكمية من الممنوعات من المهلوسات وحجزها، والتي كان المتهم يستغل مسكنه عائلي لإخفائها، مع مواصلة البحث للإطاحة بعناصر باقي الشبكة، والتي أصبحت تحترف الاتجار في هذا النوع من المؤثرات، وتسميم المجتمع، واستغلال الشرائح الضعيفة في استدراجها.