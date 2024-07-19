"الكاف" تمدد آجال تسجيل اللاعبين

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رسميا، تمديد آجال تسجيل اللاعبين بالنسبة للأندية المقرر أن تشارك في الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس "الكاف".

وبعدما كان من المقرر انتهاء آجال تسجيل اللاعبين يوم 20 جويلية 2024، مددت "الكاف" الآجال بخمسة أيام إضافية، بما يجعل آخر أجل لتسجيل اللاعبين هو 25 جويلية، وهو ما يسمح لعديد من الأندية الإفريقية، على غرار المصرية، تسجيل لاعبيها قبل انقضاء الآجال، على اعتبار أن ثمة أن البطولة المصرية شهدت تأخرا كبيرا، ما تعذر على أنديتها تحديد قائمة لاعبيها المقررة أن يشاركوا في المسابقة القارية.

وإذا كان قرار التمديد بخمسة أيام لا يقدّم "خدمة" للأندية الجزائرية، من باب أن البطولة الجزائرية، في عهد رئيس "الفاف" وليد صادي والرابطة الجديدة انتهت في الآجال المحددة مسبقا، وقبل انتهاء الآجال المفروضة على الأندية المعنية بالمنافسة القارية لتسجيل لاعبيها، إلا أن ذلك يمنح فرصة لأندية شباب بلوزداد ومولودية الجزائر وشباب قسنطينة لتسجيل لاعبين جدد، في حال الظفر بصفقات جديدة خلال الخمسة أيام الإضافية، ما لم تكن الأندية قد سجلت 40 لاعبا (يمكن تسجيل لاعبي الآمال)، مثلما تسمح به قوانين الفيفا في مسابقات الأندية.

أما بشأن إتحاد الجزائر، فإن آجال تسجيل لاعبيه للمشاركة في كأس الكاف تنتهي يوم 31 أوت 2024 وليس يوم 25 جويلية، على اعتبار أن إتحاد الجزائر، على غرار عديد من الأندية الإفريقية، المعفية من الدور التمهيدي، لديها أفضلية إلى غاية 31 أوت 2024 لتسجيل اللاعبين.

وتمنح "الكاف" فرصة للأندية الإفريقية التي تتأهل إلى دور المجموعات بتسجيل لاعبين جدد، ما لم تكن قد استغلت الـ 40 إجازة إفريقية المسموح بها، وهو عدد كبير من الإجازات لا يمكن للأندية الجزائرية تجاوزه، على اعتبار أن لديها 27 إجازة فقط للأكابر في البطولة الجزائرية، غير أنه يمكن استغلال ما تبقى من إجازات لتسجيل لاعبين من الآمال.