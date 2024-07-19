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بداوي يستقبل المدير العام للشرطة الفلسطينية

21 جولية 2024 ()
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استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء، يوسف علي يوسف الحلو، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار تعزيز التعاون الشرطي المشترك، استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الاحد 21 جويلية 2024، المدير العام للشرطة الفلسطينية، اللواء يوسف علي يوسف الحلو".

وأضاف نفس المصدر أنه "خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين، لاسيما في مجال التكوين ودعم التدريب في عدة تخصصات شرطية".

 

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