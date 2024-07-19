هذه هي نسبة تقدم أشغال خط السكة الحديدية بشار، تندوف وغارا جبيلات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية فريدي عز الدين، اليوم الأحد، أن أشغال مشروع خط السكة الحديدية الغربي الرابط بين بشار، تندوف وغارا جبيلات، تتقدم بوتيرة متسارعة وسيتم تسليمه في آجاله المحددة حسب توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح فريدي في تصريح للتلفزيون الجزائري إن المشروع الاستراتيجي الهام سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، قائلا “عقدنا العزم لتسليم المشروع في آجاله المحددة والجميع مجند لرفع هذا التحدي رغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز عتبة 50 درجة.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا المشروع يهدف إلى نقل 50 مليون طنا من غارا جبيلات من الخام إلى بشار ومناطق أخرى لتكريره واستخراج مواد أخرى ستنقل إلى شمال البلاد لتوجيهها فيما بعد إلى التصدير، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الخط سيفك العزلة عن المناطق التي يمر بها لاسيما تندوف بشار وبني عباس.

ووفي ذات السياق أكد المدير العام أن المشروع يوفر مناصب شغل للساكنة التي يمر بها الخط حيث يتم حاليا تشغيل 5 ألاف منصب مباشر وغير مباشر، موضحا أن خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 950 كلم انطلق في كل مراحله.

يذكر أن منجم غارا جبيلات، يعتبر من أكبر مناجم الحديد الخام في العالم وسيدر مداخيل للخزينة العمومية تزيد عن 3 ملايير دولار.