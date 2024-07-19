الاتحاد الإفريقي يبدي موافقته على توصيات الرئيس تبون

أخذ الاجتماع نصف السنوي السادس للاتحاد الإفريقي، المنعقد اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، علما بالتقرير المقدم من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المحيد تبون، بصفته رئيس قدرة إقليم شمال إفريقيا، الذي يندرج في إطار تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية للبنية الإفريقية للسلم والأمن، كما نص الإعلان الختامي للاجتماع على الموافقة على التوصيات التي تضمنها التقرير بشأن هذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية أوصى، في التقرير الذي قدمه نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بضرورة تعزيز المكاسب المحققة وتدعيم النتائج المحرزة، من خلال،

أولا: الترحيب بإعلان جاهزية قدرة إقليم شمال إفريقيا،

ثانيا: توفير الدعم الضروري واللازم للأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في أفق تنفيذ التمرين الميداني المبرمج، والذي سيشكل إضافة نوعية لإعداد وتحضير القوة الإفريقية الجاهزة برمتها،

ثالثا: التعجيل باعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بالقوة الإفريقية الجاهزة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهة، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، من جهة أخرى،

رابعا: المضي قدما في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة، لجعلها أكثر اتساقا مع عقيدة الاتحاد الإفريقي بخصوص عمليات حفظ السلام وتوفير الدعم اللازم لها كجزء لا يتجزأ من البنية الإفريقية للسلم والأمن.