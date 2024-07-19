الجزائر تدين العدوان الصهيوني على اليمن

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، بيانا شجبت فيه بشدة العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وجاء في بيان الوزارة "تدين الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن الشقيق. إن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديداً وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة".

كما عبر الجزائر عن استغرابها من مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب المجازر في غزة "فبالرغم من تشديد الخناق عليه من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أن الكيان الصهيوني يتمادى في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته انصافاً للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة"، يضيف البيان.

وختمت الوزارة بتوجيه نداء للمجموعة الدولية "تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة."

وكان الكيان الصهيوني قصف منشآت في مدينة الحديدة اليمنية ردا على اختراق مسيرة يمنية أجواء تل أبيب.