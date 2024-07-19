أسعار النفط ترتفع

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الإثنين، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.

وارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.52 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 جويلية الجاري، والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.