جديد سفينة "موبي دادا"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين عن عودة سفينة "موبي دادا" إلى نشاطها وذلك بعد رفع التحفظات المسجلة على السفينة من طرف الهيئات المخولة قانونا.

وجاء في بيان للشركة، أنه "بعد رفع التحفظات المسجلة على سفينة "موبي دادا" من طرف الهيئات المخولة قانونا، تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام عودة السفينة إلى نشاطها".

وبناء عليه قررت الشركة إدراج تعديلات على الرحلات حيث تكون التالية:

*رحلة اليكانتي_ الجزائر يوم 22 جويلية على الساعة 18:00 مساء عوضا عن 19 جويلية.

*رحلة الجزائر _اليكانتي يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساء عوضا عن 20 جويلية.

*رحلة اليكانتي_ وهران يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساء عوضا عن يوم 21 جويلية.

*رحلة وهران_ اليكانتي يوم 24 جويلية على الساعة 19:00 مساء عوضا عن 22 جويلية.

*رحلة اليكانتي_ وهران يوم 24 جويلية على الساعة 19:00، عوضا عن 23 جويلية.

*رحلة وهران _ اليكانتي يوم 25 جويلية على الساعة 15:00 مساء عوضا عن 24 جويلية.

*رحلة اليكانتي_ الجزائر يوم 25 جويلية على الساعة 19:00 مساء عوضا عن 24 جويلية.

*رحلة اليكانتي_ وهران يوم 26 جويلية على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن يوم 25 جويلية.

واعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من زبائنها عن هذا التغيير الخارج عن إرادتها.