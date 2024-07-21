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وزير الداخلية: عزمنا على ترقية هذا الصرح الأمني

22 جولية 2024 ()
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نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، بأن الشرطة الجزائرية تمكنت من مواكبة الحركية التنموية للبلاد.

وقال إبراهيم مراد، في كلمة له خلال إشرافه، اليوم الإثنين، على مراسم إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، تحت شعار "بذات العزيمة والإصرار...نواصل المسار"، بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز بولاية الجزائر، أننا "نفتخر ونعتز بجهود رجال ونساء هذا الجهاز في الحفاظ على ممتلكات المواطنين في ظل احترام حقوق الإنسان" و" عزمنا على ترقية هذا الصرح الأمني".

وجرت الاحتفالية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وعدد من وزراء الطاقم الحكومي، حيث قام وزير الداخلية بتسمية مقر الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز باسم المجاهد المتوفي "قنيفذ محمد".

وأكد مراد، "حرصنا على مواكبة قرارات رئيس الجمهورية في الولايات الجديدة لضمان الأمن بالأقطاب الجديدة ومحاربة الجريمة والعمل التحسيسي".

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