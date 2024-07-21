هكذا كانت تخفى زلات بايدن

اعتمد مساعدو جو بايدن على وضع خطط دقيقة لإخفاء زلات الرئيس الأمريكي، من التعثر إلى التلعثم والنسيان. وتضمنت الخطط اختيار الأماكن التي يمشي فيها بعناية، واختيار الأحذية التي تمنعه من السقوط، وتقصير جدول أعماله حتى يحصل على مزيد من النوم.

واتهم المساعدون بالتورط في إخفاء تدهور حالته الصحية قبل أن يتضح ذلك واضحا أثناء المناظرة التي جمعته بدونالد ترامب.

منذ أداء بايدن الكارثي في المناظرة، تسربت المزيد من التفاصيل حول كيفية جدولة مساعدي البيت الأبيض ليومه. حيث تمت جدولة معظم مواعيده بين الساعة 10 صباحا و4 مساء، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه بايدن "منخرطا بالعمل بشكل موثوق"، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن استعداداته للمناظرة كانت أيضا خلال النهار حتى يتسنى له الحصول على قيلولة بعد الظهر. حتى أن زعماء العالم بذلوا قصارى جهدهم للتكيف مع جدول أعماله الأكثر صرامة، لكن الأمر لم ينجح بعد.

في مجموعة السبع في سويسرا في جوان 2022، تم تحديد اجتماع في وقت مبكر من المساء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، لكن بايدن لم يحضر وأرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي أعلن للحاضرين أن بايدن ذهب إلى الفراش وهو ادعاء نفته وزارة الخارجية.

كما تغيب الرئيس عن عدد من العشاءات الرسمية مع زعماء العالم أثناء سفره إلى الخارج. فقد تخلى عن حضور العشاء في قمة حلف شمال الأطلسي العام الماضي في ليتوانيا في جويلية قبل شهرين من ذلك، غادر عشاء مجموعة السبع مبكرا عندما اجتمع زعماء العالم في جزيرة مياجيما.

وفي قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022، لم يحضر بايدن أيضا عشاء القادة. و لسنوات، كانت بطاقات الملاحظات هي التي ترشد بايدن، حيث تقدم الأوراق شرحا تفصيليا لما يفترض أن يفعله الرئيس، وتعليمات بسيطة مثل "أنت تجلس على مقعدك".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة بايدن كانت تطلب المانحين تقديم أسئلتهم مقدما قبل أي حدث يتم فيه تبادل الأسئلة والأجوبة مع بايدن. وفي الصيف الماضي، بدأ بايدن في استخدام السلالم الصغيرة للصعود على متن طائرة الرئاسة وذلك بسبب تعثره على سلالم الطائرة الرئاسية بعد شهرين فقط من توليه منصبه، متوجهاً إلى أتلانتا في مارس 2021.

وكذلك عند مغادرة وارسو في فيفري2023، بعد رحلته السرية إلى أوكرانيا. وفعل ذلك مرة أخرى في مارس 2023 أثناء توجهه إلى سيلما، ألاباما. واعترف مساعدون لصحيفة "بوليتيكو" بأن استخدام بايدن لسلالم طائرة الرئاسة الأقصر كان متعمدا لتجنب السقوط في المستقبل، حيث يقلل عدد الخطوات من 26 إلى 14.