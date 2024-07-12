وفاة الفنان المصري أحمد فرحات

توفي، أمس الأحد، الفنان المصري أحمد فرحات المولود في 26 جويلية 1950، والذي اشتهر بأداء أدوار الطفل النبيه والكوميدي، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وقد تعرض فرحات البالغ من العمر 74 عاما، مؤخرًا لجلطة في المخ نتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ. وبعد إجراء الفحوص الطبية ودخوله إحدى المستشفيات اكتشف إصابته بالجلطة، بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية.

وظهر فرحات في أفلام سينمائية شهيرة قبل عقود أهمها "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 الذي تقاسم بطولته وعمره 9 سنوات مع النجم الراحل عبد المنعم إبراهيم، "شارع الحب" عام 1958 الذي لعب بطولته عبد الحليم حافظ وصباح وفيلم "إشاعة حب" عام 1961 من بطولة عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي.

وفي لقاءات تلفزيونية حديثة، كشف فرحات أنه عمل مهندسا برئاسة الجمهورية لنحو 30 عاما، بعد ابتعاده عن التمثيل.