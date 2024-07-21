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مجتمع

تلمسان: حجز كمية معتبرة من المهلوسات

22 جولية 2024 ()
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تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة المتعددة المهام للجمارك التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسيدي بلعباس، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 44.400 قرص مهلوس تم ضبطها على إثر تفتيش دقيق لسيارة سياحية حيث تم تقديم المخالف إلى الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان خلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان فإن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة للجهود الميدانية للفرق الجمركية العملياتية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وتكرس العملية تجند أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

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