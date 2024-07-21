أخيرا قنصلية جديدة بسان فرانسيسكو

صدر مرسوم فتح قنصلية عامة جديدة بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية استجابة لطلب الجالية الجزائرية المنتشرة على في وسط والساحل الغربي للولايات المتحدة.

و حسب نص المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 228-24 تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز ولايات ألاسكا أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، داكوتا الشمالية والجنوبية، هواي، ايداهو، كنساس، مونتانا، نيبراسكا ، نيفادا، نيوميكسيكو، أوكلاهوما، أوريجون، و تكساس ، يوتاه، واشنطن، ووايومينغ.

بالمقابل تم تقليص مجال دائرة القنصلية العامة لنيويورك التي كانت تغطي قطاع كبير الأراضي الأمريكية وأصبحت تشمل وفق مرسوم صدر في العدد ذاته و: ألاباما، أركنساس، كونيكتكت، فلوريدا، جورجيا، إلينوي إنديانا، إيوا، كنتاكي، لويزياناومن، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، مسيسيبي، ميسوري، نيوهامشيؤ، نيوجيرسي، نيويورك، أوهايو، بنسيلفانيا، رودايلاند، تينيسي، فيرمونت وويسكنسن".

و تقدم السفارة الجزائرية بالعاصمة الأمريكية خدمات قنصلية في دائرة صغيرة تضم واشنطن دي سي، كارولينا الشمالية ، ماريلاند، ديلاور الجنوبية وفرجينيا الغربية.