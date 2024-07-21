منشور وزاري يحدد القواعد العامة لتوجيه حاملي "البكالوريا"

قال المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور علي شكري، إنه "تم إعداد منشور وزاري تم توقيعه يوم 14 جويلية من طرف الوزارة الوصية، يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2024-2025".

وأكد البروفيسور علي شكري في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون العمومي، اليوم الإثنين، أن "التسجيلات الأولية ستكون بداية من يوم غد الثلاثاء 23 جويلية إلى غاية 27 جويلية الجاري، فيما تكون فترة تأكيد التسجيلات من 28 جويلية الجارية إلى غاية 03 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 06 أوت المقبل".

وأوضح شكري، أن "خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت، تبدأ عملية التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين تحصلوا على رغباتهم عبر الخط"، مؤكدا أن "التسجيل النهائي يتم عن طريق دفع رسوم التسجيل حيث يتحصل الطالب بعدها على بطاقة افتراضية عن طريق الهاتف"، فيما ستكون فترة الطعون بداية من 07 إلى 09 أوت المقبل عبر الخط، بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على رغباتهم".

وقال المتحدث إنه "تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة لتسهيل عملية الولوج إلى كل المعلومات التي يريد الطالب معرفتها، ويخص الرمز الأول بوابة حامل شهادة البكالوريا الجديد، والثاني التسجيلات الأولية والاطلاع على نتائج التوجيه، فيما يتعلق الرمز الثالث بالتسجيلات النهائية".

وفيما يخص التخصصات الجديدة كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، أنه "تم تأهيل 32 عرض تكوين جديد لكل تخصصات خاصة التي تنتمي إلى ميدان العلوم والتكنولوجيا، فضلا عن فتح عروض تكوين في تكنولوجيا تصنيع السيارات، ليسانس في هندسة النسيج بجامعة غليزان، وكذا ليسانس في اللغة الصينية بجامعة الجزائر 2، وإنشاء معهد وطني للفنون بجامعة وهران، وكذا "المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني" بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني".