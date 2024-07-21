طلب جديد من إدارة مولودية الجزائر

تقدمت إدارة مولودية الجزائر اليوم، بطلب رسمي لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف قصد استقبال مبارياتها في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بملعبي 5 جويلية أو ملعب نيلسون مانديلا.

ومن المقرر أن ينتقل فريق مولودية الجزائر خلال الموسم الجديد للاستقبال بملعبها الجديد علي لابوانت بالدويرة لكن ذلك لن يكون ممكنا في المنافسة القارية لغاية تأهيل الملعب المذكور من طرف "الكاف".

ويدخل أشبال المدرب باتريس بومال المنافسة الإفريقية من الدور التمهيدي الأول عبر مواجهة نادي واتانغا من ليبيريا وتجري مباراة الذهاب منتصف أوت في ليبيريا على أن تجري مواجهة العودة يوم 23 أوت بالجزائر.

هذا وكانت فرق شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ونادي بارادو قد تقدمت بدورها بطلبات لإدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف لاستقبال مبارياتها المحلية وحتى الدولية (بالنسبة للشباب والاتحاد) بملعب 5 جويلية.