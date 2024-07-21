آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

طلب جديد من إدارة مولودية الجزائر

22 جولية 2024 ()
+ -

تقدمت إدارة مولودية الجزائر اليوم، بطلب رسمي لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف قصد استقبال مبارياتها في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بملعبي 5 جويلية أو ملعب نيلسون مانديلا.

ومن المقرر أن ينتقل فريق مولودية الجزائر خلال الموسم الجديد للاستقبال بملعبها الجديد علي لابوانت بالدويرة لكن ذلك لن يكون ممكنا في المنافسة القارية لغاية تأهيل الملعب المذكور من طرف "الكاف".

ويدخل أشبال المدرب باتريس بومال المنافسة الإفريقية من الدور التمهيدي الأول عبر مواجهة نادي واتانغا من ليبيريا وتجري مباراة الذهاب منتصف أوت في ليبيريا على أن تجري مواجهة العودة يوم 23 أوت بالجزائر.

هذا وكانت فرق شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ونادي بارادو قد تقدمت بدورها بطلبات لإدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف لاستقبال مبارياتها المحلية وحتى الدولية (بالنسبة للشباب والاتحاد) بملعب 5 جويلية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وكالة "عدل" تطلق عملية بيع ضخمة عبر المزاد العلني

    13165 قراءة
  • 3

    رئيس شباب بلوزداد في ورطة

    12732 قراءة
  • 4

    رد سريع لليمن على الصهاينة والأمريكيين

    9639 قراءة
  • 5

    هيكل جديد للدرك الوطني

    9057 قراءة