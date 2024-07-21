مخيمات صيفية: مغادرة أول فوج من أبناء الجالية المقيمة بالخارج

غادر اليوم الإثنين من مطار "هواري بومدين" الدولي، أول فوج من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أرض الوطن، باتجاه مدينة ليل الفرنسية، بعد قضاء 12 يوما في المخيمات الصيفية بشواطئ مدينة زموري بالجزائر العاصمة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح رئيس البعثة للجالية المقيمة بالخارج في إطار المخيمات الصيفية، عبد القادر عوسج، أن "هذا الفوج المكون من 140 طفل البالغة أعمارهم من 10 إلى 14 سنة، ينحدرون من مدينة ليل بشمال فرنسا، قضوا بالمخيم الصيفي بزموري عطلة تميزت ببرنامج ثري سطرته وزارة الشباب والرياضة حيث مكنت الأطفال من زيارة وطنهم الأم".

وأشاد عوسج بـ "المجهودات المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة وحسن استقبالها لأبناء الجالية المقيمة بالخارج"، مثمنا قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بـ "تخصيص حصة 2000 طفل لفائدة أبناء الجالية المقيمة بالخارج في المخيمات الصيفية".

وأضاف المتحدث أن برنامج المخيمات الصيفية "مكون من دورتين، حيث تمتد الدورة الأولى من 11 جويلية إلى 22 جويلية الجاري، أما الدورة الثانية فستنطلق في 24 جويلية لتمتد إلى غاية 4 أوت المقبل بكل المخيمات بشمال الوطن، وذلك بولايات ببجاية، بومرداس، مستغانم، الشلف وعين تموشنت".

للإشارة، وبخصوص الأفواج الأربعة المتبقية المتواجدة في المخيمات بكل من ولايات وهران، تلمسان، جيجل والشلف، فستغادر هي كذلك أرض الوطن في أوقات متفرقة من نفس اليوم.