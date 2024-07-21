رفض مرشح الوزير

سيحتفظ إسماعيل محمد السعيد بمنصبه مديرا للمركب الأولمبي محمد بوضياف بعد أن رفضت مصالح الوزارة الأولى مرشح وزير الشباب والرياضة لخلافته.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد قد اقترح اسم قادة ياسين، المدير الأسبق لمصلحة النشاطات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر في الفترة ما بين 2003و 2012 لأجل خلافة إسماعيل محمد السعيد.

وتلقت مصالح وزارة الشباب والرياضة مراسلة من الوزارة الأولى تؤكد من خلالها الإبقاء على المدير الحالي للمركب الأولمبي الذي تولي هذه المسؤولية خلفا لمحمد بختي الذي أنهيت مهامه من طرف الوزير السابق للشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق شهر مارس 2023.

وكان إسماعيل محمد السعيد قد برز في الفترة الأخيرة بتصريحاته الصحفية والذي تحدث خلالها عما وصفها الإنجازات التي تحققت في عهده ومنها التوصل لمسح مديونية المركب أكثر من هذا تحقيق فوائد مالية تجاوزت 20 مليار وصولا لرفع رواتب العمال بأكثر من 5000 دينار وهو الذي أكسبه شعبية وتضامنا مع العمال في المركب.

يذكر أن ديوان المركب الأولمبي لمحمد بوضياف هو شركة ذات طابع تجاري تشرف على 14 وحدة منها ملعب 5 جويلية وبقية مرافقه إضافة إلى قاعة حرشة ومسبح القبة وملعب التنس بباش جراح وغيرها.