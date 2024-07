Ouverture d'un nouveau consulat à San Francisco

Un décret sur l'ouverture d'un nouveau consulat général à San Francisco aux États-Unis a été publié en réponse à la demande de la communauté algérienne dispersée sur la côte ouest du pays.

Selon l'article 2 du décret présidentiel numéro 228-24, le consulat général de ce centre couvre les États suivants : Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Dakota du Nord et du Sud, Hawaï, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington et Wyoming.

Le circonscription du consulat général de New York qui couvrait une grande partie du territoire américain a, en revanche, été réduite par un décret publié dans le même numéro, et inclut désormais les états de : Alabama, Arkansas, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Vermont et Wisconsin.

L'ambassade d'Algérie à Washington DC offre des services consulaires dans une zone restreinte comprenant Washington DC, la Caroline du Nord, le Maryland, le sud du Delaware, la Virginie occidentale.