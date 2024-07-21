الرياضيون الجزائريون يصلون تباعا إلى القرية الأولمبية

وصل العديد من رياضيي الوفد الجزائري المرتقب مشاركته في الألعاب الاولمبية بباريس- 2024 ( 26 يوليو-11 اوت)، اليوم الاثنين إلى القرية الأولمبية، قبل أربعة أيام عن افتتاح الطبعة الـ34 للألعاب الاولمبية الصيفية، حسبما أفادت به اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

فبعد وصول الوفد الأول، يوم السبت الماضي إلى باريس، بلغ عدد الرياضيين الجزائريين الذين حلوا بالقرية الأولمبية، 26 رياضيا، من أصل 46 مشاركا، في 15 اختصاصا في أولمبياد 2024.

ويتعلق الأمر بالثنائي المختلط لكرة الريشة، المتكون من الأخوين,،كسيلة معمري، ثنينة معمري، الملاكمات، روميساء بوعلام، إيمان خليف وحجيلة خليف، الجدافان سيد علي بودينة ونهاد بن شادلي، الجمبازية كايليا نمور، السباحان جواد صيود ونسرين مجاهد وأيضا مصارعي الجيدو، أمينة بلقاضي، مسعود دريس ومحمد المهدي ليلي .

وينتظر التحاق مجموعة أخرى من الرياضيين الجزائريين القرية الأولمبية غدا الثلاثاء، 23 يوليو ويتعلق الأمر بالدراجين نسرين حويلي وياسين حمزة ثم المصارعة (8 مصارعين) يوم الخميس 1 أغسطس وبعدها فريق العاب القوى (8) ورفع الأثقال (1) ابتداء من 4 أغسطس.

وبمشاركتها الـ15 في الألعاب الصيفية، ستكون الجزائر ممثلة في اولمبياد باريس- 2024، بوفد يضم 46 رياضيا (27 رجال و19 سيدات) في 15 اختصاصا رياضيا.