وهران: توقيف 78 شخصا بينهم مغاربة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بوهران 78 شخصا، بينهم 3 من جنسية مغربية، ضمن شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري.

وجاء في بيان ذات الهيئة، اليوم الإثنين: "قامت وحدات الدرك الوطني بوضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية".

وأضاف البيان: هاته العمليات، التي جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة وبالتنسيق المحكم مع وحدات حرس السواحل، أفضت إلى توقيف 78 شخصا من بينهم 3 أشخاص من جنسية مغربية، حجز 3 قوارب صلبة مزودة بمحركات مختلفة القوة، 3 سيارات سياحية، مبلغ مالي قدره 126 مليون سنتيم وآخر يقدر بـ2560 أورو، 20 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، جوازات سفر وهواتف نقالة".

وتابع بيان مصالح الدرك الوطني: "بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وكذا محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة".